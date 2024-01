Calciomercato Inter, decisa la strategia dei nerazzurri per l’attacco: la scelta per gennaio e per la seconda metà della stagione

Dopo l’arrivo di Tajon Buchanan, arrivano novità sulle prossime mosse del calciomercato Inter per questa sessione di gennaio. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di intervenire per l’acquisto di un nuovo attaccante.

La strategia dunque non è cambiata: si andrà avanti col quartetto composto da Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez anche per la seconda metà della stagione, nonostante gli ultimi due finora abbiano deluso.

L’articolo Calciomercato Inter, decisa la strategia dei nerazzurri per l’attacco: la scelta per gennaio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG