Il calciomercato Inter segue con grande interesse il percorso di crescita di un giovane talento del Fenerbahce: prezzo fissato

Il calciomercato Inter sta attentamente osservando il talento emergente in casa del Fenerbahce, ma sembra che il Milan si sia inserito nei giochi.

L’oggetto del desiderio è Ferdi Kadioglu, secondo quanto riferito da Turkiye Gazetesi: i rossoneri sono interessati al difensore classe ’99 come alternativa per la prossima stagione e come riserva di Theo Hernandez. Tuttavia, Napoli, Borussia Dortmund, Manchester City e Liverpool si contendono anche il giocatore, con il club turco che chiede 20 milioni di euro, un prezzo alto considerando l’imminente scadenza del contratto. Potrebbe quindi innescarsi un’asta per il talento, vista la volontà del Fenerbahce di massimizzare il guadagno dalla sua cessione.

L’articolo Calciomercato Inter, derby col Milan all’orizzonte per quel giocatore proviene da Inter News 24.

