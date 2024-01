Filippo Di Chiara ha parlato del mercato effettuato dall’Inter, e non solo, e delle possibili mosse per il futuro

Filippo Di Chiara ha parlato nel proprio editoriale sulla Gazzetta dello Sport del mercato dell’Inter e delle altre big del campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

«Partiamo da un dato oggettivo, praticamente incontestabile: lo scorso anno il mercato invernale, soprattutto ad alta quota, è come se non fosse mai avvenuto. Complice uno scudetto già ben presto indirizzato verso il Napoli di Spalletti, le tre grandi, Inter, Milan e Juventus, hanno chiuso a quota zero acquisti (i rossoneri in verità avevano ingaggiato il portiere Vasquez, mai utilizzato!) e il colpo più importante della sessione di riparazione alla fine lo ha messo a segno il Torino portando a casa il centrocampista Ilic. Un anno dopo, l’inizio della kermesse è stato quantomeno più avvincente e ci sono le premesse per un gennaio sicuramente divertente senza contare che sullo sfondo, e in maniera nemmeno troppo velata, è già iniziata la battaglia per quei campioni che andranno a scadenza a fine giugno e già liberi di firmare precontratti per altri club»

L’articolo Calciomercato Inter, Di Chiara: «Occhio ai parametri zero» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG