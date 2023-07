Nikola Iliev si appresta a salutare l’Inter dopo aver completato la trafila con la Primavera: due squadre su di lui

Le strade tra l’Inter e Nikola Iliev stanno per separarsi. Il calciatore bulgaro dopo gli anni passati in Primavera è pronto al grande salto tra i professionisti. Per lui è previsto un ritorno in patria in prestito.

Come riporta il quotidiano Blitz, adesso è una lotta a due per avere il fantasista. Il primo club a farsi avanti era stato il CSKA Sofia, adesso si è inserito anche il CSKA 1948 alla corsa.

