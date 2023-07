Gianluca Petrachi, ex ds di Roma e Torino, ha detto la sua su Davide Frattesi e su cosa rappresenta per l’Italia e per l’Inter

Intervistato da TMW, Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma e del Torino, ha parlato così di Davide Frattesi. Il dirigente ha paragonato il nuovo arrivato in casa Inter a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

LE PAROLE – «È una bella mezzala. Rappresenta con Barella la bella Italia. Sono quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere. È un giocatore di nuova generazione. Fa entrambe le fasi, l’Inter ha messo dentro un bel pezzo. Ma chi dice che è stato preso per sostituire Brozovic non capisce niente di calcio, parliamo di giocatori diversi. Piuttosto penso che Asllani possa sostituire Brozovic e lo possa fare in maniera importante, perché è un buon giocatore».

L’articolo Petrachi: «Frattesi diverso da Brozovic, con Barella rappresenta la bella Italia» proviene da Inter News 24.

