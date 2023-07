È cominciato ieri il ritiro dell’Inter ad Appiano Gentile per preparare la prossima stagione: ecco il lavoro svolto dai nerazzurri

È tempo di ritiro per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno cominciato a preparare la prossima stagione all’interno delle mura di Appiano Gentile. In gruppo nuovi acquisti, giocatori di rientro dal prestito e qualche Primavera. In attesa dell’arrivo dei nazionali. La Gazzetta dello Sport spiega che tipo di lavoro hanno svolto i calciatori nella giornata di ieri.

Sulla rosea si legge: «Il gruppo nerazzurro ha svolto i tradizionali test fisici di inizio preparazione e poi si è riversata sul campo per una prima sgambata. Fino alla partenza per il Giappone, in programma il 23 luglio, il menù sarà sempre lo stesso, con doppie sedute previste alle 10 del mattino e alle 6 di pomeriggio».

L’articolo Ritiro Inter, ecco com’è andato il primo giorno ad Appiano Gentile proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG