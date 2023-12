Calciomercato Inter, l’esterno destro olandese Dumfries potrebbe non rinnovare, ma i nerazzurri hanno già una strategia

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo tra Dumfries e l’Inter è tutto tranne che vicino: in particolar modo per una distanza legata all’ingaggio. Certo, i nerazzurri proveranno a migliorare la situazione, ma in compenso c’è un piano B.

Ovviamente in caso di mancato rinnovo l’Inter lo cederà la prossima estate per circa 40 o 50 milioni di euro: una cifra assolutamente importante.

L’articolo Calciomercato Inter, e se Dumfries non dovesse rinnovare? proviene da Inter News 24.

