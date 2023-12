L’attaccante dell’Inter Women, Elisa Polli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione per quanto concerne l’andamento della squadra

Intervenuta ai microfoni di Inter TV , l’attaccante dell’Inter Women Elisa Polli ha voluto parlare del momento attuale della squadra.

«Ci stiamo preparando come sempre, con grande impegno e determinazione. Aspettiamo le nazionali per gli ultimi dettagli. Il successo nel derby è stato sicuramente importantissimo soprattutto per darci conferme dopo la brutta sconfitta contro la Juventus. Da lì siamo ripartite e ripartiamo per la seconda parte della stagione. Affronteremo ogni gara con la solita voglia e miglioreremo nei dettagli».

L'articolo Inter Women, Polli: «Ci stiamo preparando al meglio» proviene da Inter News 24.

