Calciomercato Inter, Frattesi in pole su Milinkovic Savic. Gli scenari per il centrocampo nerazzurro

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’Inter nell’incontro dei giorni scorsi col Sassuolo, ha acquisito la pole per Frattesi, ma il primo posto nella griglia di partenza deve essere mantenuto per non rischiare di perdere il giocatore che piace a Roma e Juve.

La pole è stata guadagnata ma deve essere mantenuta nei fatti, ha sottolineato l’esperto di mercato. Frattesi al momento è la priorità rispetto a Milinkovic-Savic che al momento non ha offerte,

L’articolo Calciomercato Inter, Frattesi in pole su Milinkovic Savic. Gli scenari proviene da Inter News 24.

