Il centrocampista Roberto Pereyra non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con l’Udinese ed i nerazzurri ci stanno pensando.

Il procuratore Federico Pastorello ha incontrato i dirigenti dell’Inter nella sede dei nerazzurri per parlare soprattutto del futuro di Acerbi e De Vrij ma per sua ammissione è stato toccato anche l’argomento Roberto Pereyra. “Ne abbiamo parlato perché per me è un giocatore che meriterebbe di giocare in qualsiasi top club in Europa”.

“Ha una qualità infinita e grande esperienza ormai, è un leader indiscusso. La mia volontà e il mio desiderio sarebbe di portargli qualche offerta che si meriterebbe, detto questo è in un ottimo club come l’Udinese che considera una famiglia e che lo ha sempre trattato veramente come un figlio. Chiaramente i dialoghi con loro sono assolutamente aperti e a breve prenderemo una decisione”.

