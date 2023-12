Calciomercato Inter, il retroscena sul mancato arrivo di Samardzic, spiegato dall’uomo mercato, Gianluca Di Marzio

Negli studi Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha parlato del mancato arrivo di Samardzic all’Inter quest’estate, svelando dei retroscena:

«Una situazione interna legata all’entourage, ha cambiato procuratore. Pimenta lo seguiva e aveva l’accordo con l’Inter, poi il padre ha parlato interlocutore, son cambiati gli accordi già presi e l’Inter non ha ritenuto corretta la gestione della trattativa. Ha dato un ultimatum e poi si è rifiutata di chiudere alle nuove condizioni. Samardzic a gennaio può diventare un’opportunità per esempio per Juve, Napoli, il Milan se cercasse un giocatore così anche»

L’articolo Calciomercato Inter, il retroscena sul mancato arrivo di Samardzic proviene da Inter News 24.

