Il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Matteo Trefoloni è tornato sugli episodi dubbi del match del Maradona.

A Open V. A. R. su DAZN Matteo Trefoloni ha descritto come si sono comportati tutti i direttori di gara sui due episodi arbitrali di Napoli-Inter. “A livello procedurale, il primo elemento centrale è che l’arbitro Massa, il VAR Marini e l’AVAR Mariani hanno tutti la stessa lettura e la stessa idea dell’azione. Non parliamo nemmeno di un mancato intervento, né del dubbio che si sia il bisogno di un on field review. I tre vivono la decisione in maniera indipendente uno dall’altro. Vanno tutti e tre per il play on, quindi nessuna azione fallosa”. Nelle immagini che contengono anche i dialoghi tra direttore di gara e addetti al V. A. R. si sente come Massa dichiari di aver visto il contatto tra Lautaro e Lobotka e di come lo abbia giudicato un contatto regolare. Nel prosieguo dell’azione Calhanoglu segna lo 0-1 che poi mette in discesa la gara per i nerazzurri. In studio per la cronaca, tutti i giornalisti e gli ex calciatori presenti continuano a dichiarare che per loro il contatto fosse falloso.

Molto più complessa la procedura che porta alla mancata concessione del rigore al Napoli per presunto fallo di Acerbi su Osimhen: “L’arbitro dà un messaggio chiaro su quella che è la sua idea, il VAR fa una ricerca molto accurata delle telecamere e della velocità. Va a rivedere le inquadrature credibili e poi la slow motion, che serve a vedere il punto di contatto e la dinamica. Poi ha bisogno della velocità normale per vedere l’intensità, che poi è l’elemento chiave. Il tocco non è pieno, ma parziale. L’arbitro è stato coerente con il metro usato durante la partita ma anche con quello che gli chiediamo: noi siamo contenti di queste decisioni”.

