L’ex portiere Sebastien Frey ha ammesso di seguire ancora la sua vecchia squadra.

Sebastien Frey ha parlato dell’attualità interista ad InterTv; ecco le sue sensazioni. “È sempre bello rivedere le immagini del passato nerazzurro. Anche da ex giocatore tornare a San Siro rappresenta un’emozione speciale. Questo è lo stadio più bello per la carica che il popolo nerazzurro trasmette. Sono un po’ di anni che vedo un San Siro quasi sempre pieno. Credo che i risultati ci siano, la squadra sta facendo bene e c’è un progetto importante. La società sta riportando l’Inter al livello delle squadre top. San Siro nerazzurro è un’arma in più. Ha un’enorme importanza avere la spinta del pubblico. Questo stadio è davvero molto emozionante. La squadra ha degli obiettivi molto alti. Credo che sia giusto e doveroso avere un tifo così caloroso”.

Sul cambio in porta

“Sommer? Lo seguo con piacere da un po’ di tempo. È un portiere molto completo, di grande carisma. Un leader silenzioso. Con la sua tranquillità oggi è una delle chiavi di questa grande difesa dell’Inter che concede pochissimi gol. L’opinione pubblica era scettica quando hanno sostituito Onana. Avevo detto di stare tranquilli, avevo detto subito che Sommer per me era il portiere giusto per sostituirlo. Ad oggi non lo sta facendo rimpiangere. Sommer è molto importante, ha esperienza alle spalle. È un portiere da Inter. L’Inter fa bene a Sommer nella misura in cui Sommer fa bene all’Inter. Ha trovato un gruppo, una serenità e una continuità. L’anno scorso Onana ha fatto una grande stagione anche perché aveva una grande difesa. Il tocco in più questa stagione è Yann Sommer. In generale un po’ di anni fa si sottovalutava il fatto di dover avere un grande portiere. Sono 8-10 punti in più a fine campionato. L’Inter ha anche un grandissimo preparatore dei portieri. Sommer e gli altri portieri devono ritenersi fortunati per questo. Dopo Onana l’opinione pubblica aveva paura. So che lavoro ha fatto Sommer in questi anni. Io andavo controcorrente perché ero molto tranquillo. Da ex portiere ho l’occhio per i portieri“.

Il senso di appartenenza

“Sono contento perché dopo un po’ di anni rivedo un senso di appartenenza da parte di tanti giocatori. Dimarco nato interista, si è ritrovato a San Siro: merita oggi di essere un titolare fisso di questa Inter. Si risente questo senso di appartenenza che era venuto a mancare, non solo all’Inter, in questi anni. È un grande segnale, questo”.

