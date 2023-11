Si accende il calciomercato dell’Inter già a gennaio, con un incontro avvenuto con il Cagliari per parlare di uno scambio

Continuano a muoversi gli uomini del calciomercato Inter, già per gennaio. I nerazzurri fiutano le possibili occasioni di mercato e l’ultima porta ad un nome già accostato in passato al club di Viale della Liberazione. Si tratta di Nahitan Nandez.

Come riferisce Centotrentuno.com, il direttore sportivo del club sardo, Nereo Bonato, nelle ultime settimane ha fatto visite diverse volte nella sede nerazzurra per provare ad intavolare uno scambio che farebbe felici tutti. I rossoblù sono infatti interessati ad acquistare a titolo definitivo Gaetano Pio Oristanio, attaccante di proprietà dell’Inter che si è già messo in mostra in questi suoi primi mesi in prestito al Cagliari. I nerazzurri prenderebbero positivamente la cessione del giovane, che porterebbe una grossa plusvalenza per le casse societarie. La contropartita più gradita sarebbe proprio Nandez, il quale ha il contratto in scadenza (i sardi si accontenterebbero di un piccolo conguaglio per evitare di perderlo a parametro zero).

