Potrebbe essere arrivata l’ora di Davy Klaassen: salgono le quotazioni per una sua maglia da titolare per Benfica Inter

Fin qui i minuti a disposizione avuti da Davy Klaassen sono stati pochissimi. L’ex Ajax, arrivato in nerazzurro sul finale della sessione estiva di calciomercato, potrebbe avere una nuova chance da titolare per Benfica Inter di domani sera in Champions League.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista olandese potrebbe far rifiatare Mkhitaryan. Chances di titolarità aumentate anche dalla sua duttilità: in caso di forfait di Sanchez (il quale però oggi si è allenato in gruppo e pare essere recuperato) potrebbe anche agire da posizione più avanzata, dietro la punta.

L’articolo Klaassen, chance di titolarità in Benfica Inter? Cosa filtra proviene da Inter News 24.

