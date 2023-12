Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio parla del calciomercato dei nerazzurri e della possibilità d’intervenire a gennaio

Ci sono colpi in canna per l’Inter, in vista della sessione di calciomercato di gennaio? E’ sibillino a tal proposito Piero Ausilio, dal palco del Gran Galà del Calcio a Sky Sport:

MERCATO DI GENNAIO- «A noi non piace il mercato di gennaio, poi ci sono le opportunità; Marotta avrà lasciato aperta una porticina. Pensiamo di essere a posto oggi, Inzaghi sta valorizzando tutti, giovani e meno giovani. La cosa bella è vedere tutta la rosa coinvolta, che si diverte. I risultati ci danno ragione»

L’INTERVENTO INTEGRALE DI AUSILIO

