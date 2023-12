Rafael Leao in occasione del Gran Galà del calcio ha anche parlato di scudetto e della lotta con l’Inter capolista: le parole

Nonostante al momento sia ai box per infortunio, Rafael Leao non perde l’entusiasmo e la fiducia nel Milan in ottica scudetto. Ecco le sue dichiarazioni rivolte all’Inter:

LE PAROLE- «Il campionato è ancora lungo, mancano diverse partite e noi ci crediamo. Dobbiamo fare meglio e vincere. Stiamo ritornando. Mi fido della mia squadra, abbiamo preso giocatori di grande qualità come Christian (Pulisic, ndr), che ha fatto un grande gol nell’ultima partita. Quindi se sono fuori sono sicuro che i miei compagni daranno il 100% per la squadra, sono contento».

L’articolo Leao promette battaglia all’Inter: «Scudetto? E’ ancora lunga» proviene da Inter News 24.

