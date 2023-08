Secondo il giornalista di DAZN Orazio Accomando, filtra un cauto ottimismo riguardo il calciomercato Inter per Samardzic

Come riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando su Twitter, nella serata di ieri l’Inter è tornata sul mercato e su Samardzic. Le parti hanno ripreso i contatti per appianare le divergenze.

In serata c’è stato un nuovo contatto tra il padre di #Samardzic e la dirigenza dell’#Inter. Le parti sono tornate a dialogare a distanza di 3 giorni. L’Inter ha ancora una volta ribadito la propria posizione. Non è disposta a cambiare gli accordi già definiti, sottolineando… — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 15, 2023

La volontà del giocatore è ferrea: vuole i nerazzurri.

LE PAROLE- In serata c’è stato un nuovo contatto tra il padre di #Samardzic e la dirigenza dell’#Inter. Le parti sono tornate a dialogare a distanza di 3 giorni. L’Inter ha ancora una volta ribadito la propria posizione. Non è disposta a cambiare gli accordi già definiti, sottolineando ulteriormente che la gestione della trattativa del padre-agente è lontana dal modo di operare dei nerazzurri. Dall’altra parte è stato ribadito che la volontà di Samardzic è giocare nell’Inter. Serve un decisivo passo indietro di Samardzic senior sul discorso commissioni e non. L’operazione resta davvero complicata, ma da entourage stasera filtra un cauto ottimismo. Domani si capirà se c’è margine per riaprirla del tutto o se chiuderla negativamente.

