Il club inglese avrebbe messo gli occhi sull’argentino campione del mondo e sull’esterno cercato dalla Juve

Il Fulham studia il doppio colpo. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i londinesi stanno pensando a Gonzalo Montiel e Timothy Castagne: l’argentino, in gol nella finale mondiale contro la Francia e in quella contro la Roma, potrebbe infatti lasciare il Siviglia.

L’esterno belga ex Atalanta, su cui c’è anche la Juve, potrebbe invece salutare il Leicester per continuare a giocare in Premier League dopo la retrocessione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG