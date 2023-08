Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il West Ham ha iniziato le trattative per portare in Inghilterra Elye Wahi, attaccante classe 2003.

#WestHam are in talks to try to sign Elye #Wahi (born in 2003): offered 35M to #Montpellier. Ready a contract until 2028 for the striker. #transfers #WHUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2023