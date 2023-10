In ottica calciomercato, l’ex obiettivo offensivo dell’Inter Rasmus Hojlund, è andato nuovamente a segno con il Manchester United

Nel calciomercato estivo dell’Inter uno dei nomi in attacco più ricercati era sicuramente quello di Rasmus Hojlund: ex attaccante dell’Atalanta volato alla corte del Manchester United per 85 milioni di euro.

Ieri contro il Galatasaray ha siglato addirittura una doppietta nonostante la sconfitta. Per la seconda volta di fila segna in Champions League dopo aver trafitto il Bayern Monaco.

L’articolo Calciomercato Inter, l’ex obiettivo estivo Hojlund ancora a segno proviene da Inter News 24.

