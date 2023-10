L’attaccante francese dell’Inter Thuram ha segnato contro il Benfica in una crescita costante: soprattutto in campionato

Ieri durante Inter-Benfica è andato a segno l’attaccante Thuram: una grande partita a dimostrazione della crescita che sta facendo in nerazzurro. Dall’altra parte c’è però un rovescio della medaglia da tenere in ballo, al di là dei 6 assist realizzati in campionato, dall’altra serve migliorare la freddezza sottoporta.

Solo due goal nelle prime 7 giornate, con il primato (escludendo Lucca dell’Udinese) di essere l’attaccante con un big chance fallite: segno di un miglioramento da fare il prima possibile. Certo, essere in partita è un dato importante, ma occorre migliorare, appunto, la freddezza sottoporta.

L’articolo Thuram, con l’Inter il gol in Champions. Ora tocca al campionato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG