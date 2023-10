Le parole di Sergio Ramos, difensore del Siviglia, dopo il pareggio per 2-2 contro il PSV. Prendendosela con Orsato

Sergio Ramos ha criticato l’operato di Orsato dopo PSV-Siviglia di Champions League: arbitro con cui l’Inter ha avuto da discutere contro la Juventus nel 2018.

«A volte non si tratta solo di calcio. Non siamo avvantaggiati e non cerchiamo alibi ma l’arbitro è stato troppo protagonista nei momenti decisivi che hanno segnato il risultato. Il rigore non c’era; capisco che l’arbitro prenda decisioni rapide ma il VAR deve aiutarlo. E poi sembrava che, finché non ci avessero pareggiato, la partita non sarebbe finita».

L’articolo Sergio Ramos contro Orsato: «Assurdo! Vuole fare il protagonista» proviene da Inter News 24.

