Calciomercato Inter, Brozovic frena con l’Al-Nassr e aspetta il Barcellona, mettendo nei guai i nerazzurri e l’offerta per Frattesi

Brozovic-Al Nassr in stand-by. La trattativa si è raffreddata molto per la volontà del giocatore di non trasferirsi subito nel campionato saudita. Al-Nassr e Inter avevano trovato l’accordo per la cessione a 23 milioni di euro e l’offerta formulata al giocatore prevedeva un triennale a 20 milioni a stagione. Brozovic ha cambiato posizione: pretende la stessa cifra complessiva in due anni e non sarebbe così propenso a trasferirsi alla corte del club di Cristiano Ronaldo.

Dietro c’è un accordo già raggiunto con il Barcellona, che però non ha ancora parlato con l’Inter. I blaugrana vogliono prima concentrarsi sulle cessioni per poi formulare un’offerta che, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe comunque più bassa della richiesta nerazzurra. Questo rallentamento inoltre, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, rischia di allontanare Frattesi: senza i milioni della cessione del croato sarà impossibile affondare il colpo con il Sassuolo.

