Cuadrado Milan: rossoneri interessati, ma non sono gli unici… Il giocatore potrebbe lasciare i bianconeri, pronta la sfida con la Capitale

Juan Cuadrado è destinato a lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero, diverse squadre sono interessate a lui: in primis la Lazio.

Nonostante l’apprezzamento di Sarri, al momento i biancocelesti hanno scartato la pista per le eccessive richieste d’ingaggio (biennale da 4 milioni di euro netti) e per i tanti guai fisici accusati nell’ultima stagione in bianconero. Sul calciatore ci sono anche Roma e Milan.

The post Cuadrado Milan: rossoneri interessati, ma non sono gli unici… appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG