L‘Inter si orienta verso Zielinski nel calciomercato anche in virtù dello stop del Decreto Crescita.

L’abolizione delle agevolazioni fiscali per i calciatori stranieri costituisce un incentivo rafforzato per il club nerazzurro nel cercare talenti in scadenza. La modifica legislativa elimina anche le resistenze nel preferire giocatori provenienti dalla Serie A rispetto a quelli stranieri.

Il polacco, dunque, diventa un’opportunità ancor più allettante, e la finestra per sfruttarla sembra ampliarsi, considerando la nuova dinamica del panorama legislativo. La squadra nerazzurra guarda con crescente interesse a questa prospettiva di rinforzo.

