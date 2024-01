Il presidente dell’Inter Zhang, a lungo lontano dalla società nerazzurra, è stato visto di recente: ecco i dettagli sui suoi spostamenti

Ieri, i fotografi hanno pizzicato Steven Zhang in uno sfarzoso evento pubblicitario a Shanghai. Il presidente dell’Inter, lontano dalla squadra dall’agosto scorso dopo la tournée in Giappone, ha fatto la sua ultima apparizione dal vivo con i giocatori in quel periodo.

Da allora, è rimasto in Cina per impegni lavorativi, mantenendo comunque il contatto con Viale della Liberazione. Questa volta è stato avvistato in pubblico durante un evento sponsorizzato da Moncler, il rinomato marchio di abbigliamento che è il “Official Formal Wear Partner” dell’Inter.

L’articolo Zhang si rivede! Ecco dove è stato intercettato il presidente dell’Inter proviene da Inter News 24.

