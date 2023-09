L’ultima idea per il calciomercato dell’Inter è Teun Koopmeiners, con Marotta e Ausilio che puntano ancora sul centrocampo

Il centrocampo dell’Inter è sicuramente tra i più completi ed i più qualitativi in Serie A, ma i dirigenti nerazzurri non vogliono accontentarsi: l’ultima idea di Beppe Marotta porta a Teun Koopmeiners. A riferire dell’interessamento dei nerazzurri per l’olandese è Calciomercato.com.

Il piano dell’ad nerazzurro per acquistare il centrocampista dell’Atalanta è quello di giocare al ribasso per far calare l’iniziale valutazione fatta dalla Dea che si aggira sui 35-40 milioni di euro.

L’articolo Calciomercato Inter, l’ultima idea di Marotta è Koopmeiners: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG