L’ex capitano dell’Inter, Samir Handanovic, ha voluto salutare i suoi tifosi dopo la decisione di ritirarsi: ecco le sue parole

Alla presentazione del calendario della Curva Nord c’era anche Samir Handanovic. L’ex capitano dell’Inter ci ha tenuto a salutare i suoi tifosi dopo la decisione presa in questi giorni di ritirarsi: per lui si prospetta un ruolo in società.

LE PAROLE – «Vi ringrazio per l’affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. Vi ringrazio per il supporto, mi avete supportato e sopportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in tutti questi anni, qualche anno peggio, qualche anno meglio, ma sempre con grande responsabilità verso la società e verso di voi, non solo della Curva Nord ma di tutti i tifosi dell’Inter. Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Me lo porto con me nel cuore, non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi».

L'articolo Handanovic si congeda: «Grazie tifosi, vi porto con me, tanto rimango con voi» proviene da Inter News 24.

