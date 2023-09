Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Milan di Stefano Pioli

Un confronto tra allenatori e tra squadre quello fatto da Paolo Condò in vista di Inter-Milan. Il pensiero del giornalista su Inzaghi e Pioli ai microfoni di Sky Sport.

SU INZAGHI – «Quando Inzaghi venne messo sulla panchina della Lazio aveva parlato con Bielsa, ero felicissimo del suo arrivo. Ma chiesi a Simone come pensava di sviluppare la carriera e lui con grande personalità mi ha risposto di poter rimanere sulla panchina biancoceleste ed è quello che è successo. Da lì è iniziata la sua carriera. Il salto di qualità all’Interè riuscito. I nerazzurri potevano fare di più quando ha vinto lo scudetto al Milan, ma quello che ha vinto finora con i nerazzurri e la finale di Champions dimostra che non ha patito il salto di qualità in un club chiamato a vincere come l’Inter».

SU PIOLI – «Il salto per Pioli è stato più complicato perché aveva l’etichetta di allenatore che poteva allenare massimo in Europa League, anche perché aveva allenato diversi club. Lui aveva già avuto una chance con l’Inter e all’epoca non era la squadra di oggi, ed era stato comunque esonerato. Col Milan è riuscito in questo salto, sembrava dovesse arrivare Rangnick, ma Gazidis disse no, e l’anno dopo è arrivato lo scudetto».

L’articolo Condò: «Inzaghi, il salto di qualità ed il retroscena su Bielsa, mentre Pioli…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG