Calciomercato Inter, Marotta blocca un difensore dalla Francia: i dettagli sulla trattativa

Sembra essere sempre in movimento il mercato dell‘Inter, con Marotta ed Ausilio sempre pronti a chiudere trattative interessanti.

Come riportato da TMW, i nerazzurri avrebbero già bloccato il difensore del Lille, Tiago Djalò, in scadenza nel 2024, attualmente fermo ai box per la rottura del crociato. Niente firma scritta, ma l’accordo c’è.

L’articolo Calciomercato Inter, Marotta blocca un difensore dalla Francia: i dettagli proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG