L’Inter potrebbe imbastire un nuovo colpo di calciomercato nella finestra estiva, oltre a Mehdi Taremi: ecco di chi si tratta

Calciomercato.com si concentra sull’Inter e sui possibili colpi della finestra di mercato estiva. Oltre a Mehdi Taremi, nome già virtualmente nerazzurro, una grossa occasione sarebbe costituita da Luis Muriel.

MURIEL – Senza dimenticare che per l’estate l’Inter ha già prenotato l’iraniano Mehdi Taremi a parametro zero dal Porto, un’occasione da cogliere sul mercato italiano potrebbe essere rappresentata da Luis Muriel. Il 32enne attaccante colombiano dell’Atalanta non gioca titolare da un mese (…) e in prospettiva la situazione non sembra destinata a migliorare.

L’articolo Calciomercato Inter, non solo Taremi: nel mirino un altro parametro zero! proviene da Inter News 24.

