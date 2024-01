Antonio Di Gennaro ha commentato la lotta allo scudetto, lanciando la Juve in uno scontro con l’Inter: le sue dichiarazioni

Sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Di Gennaro si concentra sul campionato di Serie A e la lotta scudetto che coinvolge Inter e Juve. Le sue parole sulla crescita della compagine bianconera.

SCUDETTO – «Non mi aspettavo anche io una Juventus così. Non è una sorpresa ma c’è stata un’evoluzione importante, ora gioca bene e Vlahovic è tornato quello di Firenze. Così rompi gli equilibri. Il lavoro di Allegri è sicuramente da apprezzare. Loro negli spogliatoi sanno che in un’annata così possono centrare lo Scudetto. L’Inter ha qualcosa ancora in più ma tra febbraio e marzo con le coppe si deciderà tutto».

L’articolo Scudetto, Di Gennaro spiazza: «La Juve ora può centrarlo. Il duello con l’Inter…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG