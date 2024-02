Il calciomercato Inter non dorme, mai non solo Taremi e Zielinski per la prossima stagione Marotta ha già il colpo in casa

Il calciomercato Inter non smette di sorprendere. I nerazzurri, malgrado manchino ancora diversi mesi alla prossima stagione, si sono già assicurati due colpi di assoluto spessore: vale a dire (naturalmente) Zielinski e Taremi.

Attenzione però, perchè il terzo colpo per Beppe Marotta e Simone Inzaghi sarebbe…già in casa. Come riportato da Il Corriere dello Sport, chi potrebbe veramente fare le fortune dei nerazzurri per il prossimo anno è Tajon Buchanan. Il talento canadese sta imparando i dettami di gioco e le geometrie del club lombardo per poi farsi trovare realmente pronto a partire dalla stagione che verrà.

L’articolo Calciomercato Inter: non solo Zielinski e Taremi. C’è anche lui per la prossima stagione proviene da Inter News 24.

