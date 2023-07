Calciomercato Inter, offerto Kamada a zero. Questa la risposta dei nerazzurri sul fantasista giapponese

Adesso Daichi Kamada, centrocampista offensivo svinvolato dall’Eintracht Francoforte, è stato proposto all’Inter, che cerca un elemento per completare la sua mediana. Il giapponese, classe 1996, diventerebbe il sostituto di Mkhitaryan e, come ha fatto l’armeno, dovrebbe adattare le sue caratteristiche al 3-5-2 di Inzaghi, dove potrebbe ricoprire il ruolo di interno mancino in mediana.

Kamada è giudicato un profilo interessante, ma non una priorità non tanto nel reparto, quanto nella costruzione della rosa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Calciomercato Inter, offerto Kamada a zero. Questa la risposta dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

