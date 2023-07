Frattesi: «Ho deciso un anno fa di venire all’Inter» Le parole del neo acquisto nerazzurro

Intervistato dal Corriere della Sera, il neo centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, ha raccontato alcuni retroscena del suo arrivo in nerazzurro.

SCEGLIERE L’INTER

«Ero sicuro di cosa volevo, non che ci sarei riuscito: le cose bisogna volerle in tre. Sono stato in vacanza dieci giorni a Ibiza e due settimane in Sardegna con fidanzata e fratelli, ogni sera chiamavo il mio procuratore per sapere se c’erano novità, ero tranquillo ma non del tutto. Ero e sono convinto che qua ci sia il progetto giusto per me, ne avevo già parlato con i compagni di Nazionale, ho deciso un anno e mezzo fa»

SCAMACCA

«Ho evitato di aggiungermi alla lista di persone che gli chiedono dove va, come forma di delicatezza: parliamo di altro. Certo se dovessimo giocare insieme mi farebbe piacere»

BARELLA

«Problema di posizione con Barella Se devo spostarsi a sinistra non c’è problema»

ADDIO LUKAKU

«Non parlo delle persone che non conosco, sinceramente non ho chiesto, preferirei ascoltare la verità dal diretto interessato»

NUOVI COMPAGNI

«Andare all’estero? Adesso non volevo. Per far bene devo sentirmi sicuro. Qui mi sono ambientato subito, ho trovato un bel gruppo, a parte i compagni di Nazionale che già conoscevo devo dire che Asllani è molto simpatico»

