Calciomercato Inter, per i nerazzurri si aspetta solo il via libera per la cessione di André Onana. Più vicino il suo addio

In attesa della chiusura dell’affare per il suo approdo al Manchester United, André Onana è tra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi nel ritiro di Appiano Gentile dell’Inter. Secondo quanto però riportato da Sky SportS UK, il camerunense è in attesa del via libera per svuotare il proprio armadietto e volare così in direzione Manchester.

Le cifre finali del trasferimento dovrebbero aggirarsi tra i 52 e i 53 milioni di euro, bonus compresi.

