Sommer si era promesso all’Inter prima dell’arrivo di Onana in nerazzurro? Spunta un retroscena sul portiere svizzero

Sommer poteva arrivare a Milano prima di Onana? Il Corriere della sera rivela un retroscena sul calciomercato Inter:

IL RETROSCENA – «Oltre un anno fa, Yann Sommer si era già promesso all’Inter per giugno, a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, come il suo compagno Thuram. Ben prima ancora che Onana diventasse fondamentale nel gioco di Inzaghi, lo svizzero era stato seguito e bloccato, ma l’incidente post Mondiale con gli sci di Neuer ha cambiato le cose, facendo firmare a Sommer un biennale col Bayern»

