Gudmundsson ha attirato l’interesse di diversi club in Serie A: l’Inter alla finestra per il talento del Grifone

Come riporta calciomercato.com, l‘Inter resta sulle tracce di Gudmundsson come diversi altri club di Serie A:

L’INTERESSE – «In primis la Fiorentina, che tanti tentativi ha fatto negli ultimi giorni di gennaio per acquistare subito Gudmundsson, senza riuscire però a convincere il Genoa che aveva fissato a 30 milioni il prezzo per il suo gioiello. Negli ultimi mesi le voci su altri club di A non sono mancate: Inter e Juventus nell’ultimo periodo, il Napoli prima, ma è soprattutto in Inghilterra che il nome del classe ’97 raccoglie consensi. Il Tottenham, che proprio in Serie A è solito pescare diversi rinforzi negli ultimi anni e dal Genoa ha appena prelevato Dragusin, guida la fila dei club di Premier League che sarebbero pronti ad accontentare le richieste del Grifone. Per un’asta già pronta a partire al termine di questa stagione»

L’articolo Gudmundsson, l’Inter alla finestra: il Genoa fissa il prezzo proviene da Inter News 24.

