L’Inter di Marotta e Inzaghi continua a lavorare sul campo del calciomercato, torna di moda il nome di un attaccante per i nerazzurri

Non si ferma l’impegno dell’Inter in materia di calciomercato. Marotta e il suo entourage non avrebbero particolare necessità (almeno dal punto di vista numerico) di concludere un colpo per l’attacco dei nerazzurri. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, qualora dovesse profilarsi un’opportunità a fine gennaio, non se la lascerebbero di certo scappare.

In particolar modo, il nome dell’ultimo momento si legge, potrebbe essere quello di Martial. Già pupillo dei menghini (ora tentato da Fenerbahce) sarebbe nella lista.

L’articolo Calciomercato Inter: rispunta quel nome come attaccante per gennaio proviene da Inter News 24.

