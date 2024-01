L’Inter lavora alla cessione di Stefano Sensi nel mercato di gennaio, ecco quanto chiede Marotta per lasciarlo partire subito

No è stato un inizio di stagione da incorniciare, quello che si è appena concluso per Stefano Sensi. Il nerazzurro ha infatti trovato poco spazio, in una zona del campo dove l’Inter di Simone Inzaghi non manca di certo di alternative.

Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe tentando di trovare una strada per la cessione già a gennaio. Due milioni la richiesta del manager per lasciarlo partire, il che andrebbe ad includere poi altrettanti milioni di euro di risparmio sull’ingaggio del giocatore per i meneghini. Ad ora la principale pretendente per lui sembrerebbe il Leicester di Maresca.

