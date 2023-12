Calciomercato Inter, Giorgio Scalvini potrebbe allontanarsi dal contesto nerazzurro. Ecco le ultimissime per gennaio

Secondo quanto riportato da AS, Giorgio Scalvini, forte obiettivo di mercato dell’Inter potrebbe non approdare in nerazzurro soprattutto da un punto di vista economico: visto che la Dea pretende almeno 50 milioni di euro.

Inoltre c’è anche da dire che di mezzo c’è anche il Real Madrid: attualmente in pole position per riuscire ad aggiudicarsi il giovane talento atalantino.

L’articolo Calciomercato Inter, Scalvini si allontana. Le ultime proviene da Inter News 24.

