Visti gli ultimi risultati in campionato, il giornalista Condò ha parlato dell’Inter e del ritmo che sta ottenendo la squadra di Inzaghi

Sul campionato, il giornalista Paolo Condò ha voluto parlare dell’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «Dopo 16 partite l’Inter ha gli stessi punti del Napoli l’anno scorso, e a quest’altezza quota 41 è un passaggio a ritmo sostenuto verso un finale superiore ai 90 punti. L’Inter probabilmente ha un’avversaria, la Juve bloccata dal Genoa che forse a gennaio aggiungerà qualità al suo centrocampo, ma la sensazione è che dipenda tutto da lei. Ieri la Lazio è stata per più di un tempo una rivale insidiosa, ma appena Marusic ha peccato di distrazione il rapace Lautaro le ha saldato il conto, e quel gol ci ha detto due cose. Una è che l’argentino ormai è la prima stella della Serie A. L’altra è che sei mesi fa mancò a Istanbul una chance pressoché identica: retropassaggio folle di Akanji, Lautaro davanti al portiere Ederson, che lo blocca. Sei mesi dopo non ha sbagliato, invece, e l’Inter ha allungato in testa».

