La cessione di Stefano Sensi dall’Inter al Leicester può portare nelle casse dei nerazzurri una somma da investire su un giocatore

Il Giornale si focalizza sul calciomercato Inter e sull’imminente cessione di Stefano Sensi.

L’operazione, infatti, potrebbe finanziare l’acquisizione di un attaccante da parte dei nerazzurri. In considerazione del momento, l’opzione immediata potrebbe essere Luis Muriel, in scadenza con l’Atalanta.

Per la prossima stagione, i nerazzurri stanno pianificando l’ingaggio a parametro zero di Taremi e Zielinski, entrambi con contratti triennali pronti per essere proposti. Un potenziale tesoro dalla cessione di Sensi potrebbe rivelarsi fondamentale per rafforzare l’attacco dell’Inter e garantire opzioni di qualità per le stagioni a venire.

L’articolo Calciomercato Inter, Sensi garantisce un tesoretto da investire su di lui! proviene da Inter News 24.

