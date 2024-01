Il Monza di Raffaele Palladino ospiterà l’Inter nella 20^ giornata di Serie A, e i nerazzurri hanno le antenne dritte: cosa succede

La Gazzetta dello Sport si concentra sull‘Inter, impegnata sabato 13 gennaio in casa del Monza.

MONZA INTER – Il Monza, incubo del 2022-23, a San Siro nel 2023-24 è caduto subito, 2-0 e via alla stagione. La doppietta di Lautaro segnata il 19 agosto, con la fascia appena arrotolata al braccio, faceva capire chi avrebbe comandato in nerazzurro. Adesso, alla prima di ritorno, il pensiero dello staff è tornato all’anno passato, quando la squadra di Palladino rosicchiò 4 punti su 6.

All’U-Power Stadium la squadra di Inzaghi sbattè il muso giusto dopo aver battuto un Napoli già lanciato in orbita: dall’entusiasmo per la vittoria contro la capolista a un pari doloroso che fu pure un bagno di realtà. Qualsiasi velleità di rimonta su Spalletti si spense amaramente quel giorno. Ciò basterebbe di suo a tenere le antenne dritte, in più alla Pinetina il Monza è considerato una squadrata altamente pericolosa per caratteristiche tecniche, entusiasmo e atteggiamento sfacciato. Tradotto, niente turnover, nonostante alle porte ci sia l’Arabia e un piccolo “shock” climatico.

L’articolo Monza incubo dell’Inter: i nerazzurri hanno paura di questa cosa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG