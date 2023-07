Calciomercato Inter, i nerazzurri, tiratisi indietro dalla corsa per Romelu Lukaku, valuta altri nomi: tra questi Nzola

Dopo che l’Inter ha deciso di fare un passo indietro per Romelu Lukaku e in casa nerazzurra si aprono i casting per il nuovo attaccante.

Tra i numerosi nomi fatti da Sky Sport, una opzione low cost sarebbe quella di M’Bala Nzola dello Spezia, appena retrocesso in Serie B.

