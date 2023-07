Pasquale Guarro ha aggiornato sul capitolo attaccanti: ecco come stanno le cose dopo l’addio della pista Lukaku. L’Inter si guarda intorno, Morata e Balogun in pole

Pasquale Guarro in un tweet ha fatto il punto sul mercato dell’Inter per il post Lukaku:

«Nzola: eventualmente solo da quarta punta se Correa va in Arabia. Holm: per adesso chiesto in prestito. Allo Spezia andrà quasi sicuramente Pio Esposito, sempre in prestito. Balogun reputato scelta più appropriata. Inzaghi preferirebbe profilo alla Morata».

L’articolo Inter, Inzaghi vuole Morata: ma la scelta potrebbe essere diversa proviene da Inter News 24.

