Come riporta Fabrizio Romano su Twitter, Inter e Bayern Monaco hanno contatti costanti per quanto riguarda il difensore Benjamin Pavard, nel mirino dei nerazzurri.

Inter and Bayern, in direct contact today to negotiate Benjamin Pavard deal. New round of talks taking place after €25m bid submitted yesterday.

Player pushing to leave, Inter will try as Pavard is the priority — depends on final price tag. pic.twitter.com/UEJ2s8Uy8O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023