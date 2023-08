In conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del campionato, il tecnico dell’Inter ha risposto alle critiche di Arrigo Sacchi

Simone Inzaghi ha voluto rispondere ad Arrigo Sacchi in merito alla possibilità di lottare per vincere lo Scudetto. Ecco le dichiarazioni del tecnico piacentino in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza:

LE PAROLE– «Me lo riportate voi, non ho letto e anche quest’anno cercheremo di far ricredere sul campo chi parla male non tanto di me ma dei miei ragazzi, perché sono due anni che stanno facendo grandissime cose»

