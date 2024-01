L’Inter si sta dimostrando abile nel calciomercato nell’ingaggio dei parametri zeri, anche se ci sono tre flop secondo la Rosea

L’Inter ha fatto dei parametri zero un vero e proprio tesoro del calciomercato. Nell’edizione odierna la Gazzetta dello Sport riflette che ci sono tre titolarissimi nella rosa attuale, arrivati a zero in sequenza: Calhanoglu (2021), Mkhitaryan (2022) e Thuram (2023) senza dimenticare Onana. I primi tre hanno inoltre alzato di gran lunga il proprio valore di mercato.

Ci sono anche però tre flop per il quotidiano: Godin, Sanchez e Cuadrado non hanno infatti reso secondo le aspettative.

